FT: инвесторы Nestle призвали председателя совета директоров уйти в отставку

Инвесторы компании Nestle призвали председателя совета директоров компании Пола Булке уйти в отставку, обвинив его в периоде нестабильности и плохих результатах. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Обеспокоенность инвесторов усилилась после того, как Пол Булке уволил бывшего генерального директора Nestle Лорано Фрейше за тайный служебный роман. По словам акционеров, председатель совета директоров также непоследовательно подходил к проведению внутреннего расследования этого случая.

В 2024 году Пол Булке уволил Марка Шнайдера, который занимал пост гендиректора Nestle с 2017 года. После увольнения Лорано Фрейше должность занял Филипп Навратил. До этого он был главой подразделения компании, которое занималось развитием брендов кофе Nescafe и Nespresso.

«Я не думаю, что Булке уйдет до апреля, но ему следовало уйти, когда Марка Шнайдера вынудили уйти»,— заявил Александр Стаки, основатель AS Investment Management, представляющей интересы семейных инвесторов-основателей Nestle.

1 сентября Nestle объявила об увольнении Лорано Фрейше, который работал в компании 40 лет и занимал должность гендиректора с августа 2024 года. Его уволили без выплаты выходного пособия. Служебный роман Лорано Фрейше вскрылся в результате внутреннего расследования.