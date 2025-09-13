Аэропорт Ижевска возобновил работу

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань не работала около 2,5 часов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе аэропорта предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов.

Как правило, аэропорты приостанавливают работу из-за угрозы атаки БПЛА. Глава Удмуртии Александр Бречалов ситуацию не комментировал. Прошлой ночью над российскими регионами было сбито 42 беспилотника ВСУ.