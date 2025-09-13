Эрдоган провел тест-драйв нового турецкого электромобиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сел за руль турецкого электромобиля Togg T10F. Он провел тест-драйв перед началом продаж машины в европейских странах. Об этом сообщает Milliyet.

Вместе с господином Эрдоганом в салоне находился глава Министерства промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр. Министр пообещал, что автомобиль станет гордостью страны. «Пусть он принесет удачу»,— написал после поездки господин Эрдоган в соцсети X.

Togg T10F получил пять звезд от Euro NCAP — это наивысший рейтинг безопасности машины Европейской программы оценки новых авто. По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Как сообщало Анадолу, с января по июнь в стране продали 17,1 тыс. электромобилей этой марки, что обеспечило компании долю рынка в 20%.