В Екатеринбурге загорелся деревянный амбар на площади в 450 квадратных метров
В Екатеринбурге загорелось заброшенное задние на ул. Маневровая, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 450 кв. м. Для тушения пожара направили 16 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В 15:33 пожарные локализовали огонь. Информации о пострадавших не поступало»,— подчеркнули в ведомстве.
По данным портала Е1.ru, пожар произошел в деревянном амбаре.