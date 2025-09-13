Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге загорелся деревянный амбар на площади в 450 квадратных метров

В Екатеринбурге загорелось заброшенное задние на ул. Маневровая, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, огонь охватил площадь в 450 кв. м. Для тушения пожара направили 16 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В 15:33 пожарные локализовали огонь. Информации о пострадавших не поступало»,— подчеркнули в ведомстве.

По данным портала Е1.ru, пожар произошел в деревянном амбаре.

Василий Алексеев

