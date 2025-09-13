В Москве частично перекрыто движение из-за велофестиваля

Автомобильное движение остановлено по нескольким улицам на севере и северо-западе Москвы. Сейчас там проходят Осенний велофестиваль и велогонка «CyclingRace: Москва». Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

С 12:00 и до прохождения велоколонны было перекрыто движение на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту. Также ограничения движения коснулись участков МСД в сторону трассы М-11, съездов с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области.

До окончания мероприятия также закрыли движение на площади перед главным входом ВДНХ, в Продольном, 1-м и 2-м Поперечных проездах и на улице Крылатская. Также власти города запретили парковаться на участках перекрытий и в местном проезде в районе памятника «Рабочий и Колхозница», во 2-м Поперечном проезде, на улице Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика.