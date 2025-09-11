В Москве перекроют движение из-за велофестивалей 12-13 сентября

В Москве временно остановят автомобильное движение по нескольким улицам на севере и северо-западе города 12-13 сентября. В эти дни там пройдут Осенний велофестиваль и велогонка «CyclingRace: Москва», сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОДД Фото: ЦОДД

12 сентября с 22:00 мск вплоть до окончания мероприятия остановят движение перед главным входом ВДНХ.

Самое крупное дорожное ограничение ожидается 13 сентября с 7:00 до 12:00 мск. Автомобилям будет запрещен проезд на улицах Нижние Мневники, Крылатская, Алабяна, Народного Ополчения, Большая Академическая, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

В тот же день, 13 сентября, с 12:00 и до прохождения велоколонны остановят движение на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту. Дептранс столицы предупредил, что «ограничения движения коснутся» и участников Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону трассы М-11, съездов с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области. Помимо этого, с самого начала дня и до конца мероприятия автомобили не смогут проехать по Продольному, 1-му и 2-му Поперечным проездам и по улице Крылатская.

На отдельных улицах временно запретят парковку. 12 сентября с 0:01 до окончания мероприятия автовладельцы не смогут оставить свои машины на Крылатской улице, в местном проезде в районе памятника «Рабочий и Колхозница», во 2-м Поперечном проезде, на улицах Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика. 13 сентября парковку запретят на всех участках временного перекрытия.