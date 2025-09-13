Камчатские сейсмологи сняли на видео землетрясение на вулкане

Пресс-служба Камчатского филиала Единой географической службы выложила видео, которое сняли сейсмологи на вулкане во время землетрясения. Оператор рассказал, что подземные толчки хорошо ощущаются даже на высоте.

«Ничего себе, вот это вертолет сел! У нас землетрясение так хорошо ощутили — аж шатает!.. А что там в городе творится, интересно? Ждем цунами, да?» —уточнил оператор на видео. Сотрудники полевого отряда географической службы поднялись на вулкан, чтобы модернизировать сейсмическую станцию «Козельский», рассказали в пресс-службе.

Позже ГУ МЧС по Камчатскому краю действительно предупредило об угрозе цунами. Подхода волны вблизи населенных пунктов зафиксировано пока не было.

Сегодня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,4 в эпицентре. Информации о разрушениях нет.