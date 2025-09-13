Суд смягчил приговор трем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Четвертый кассационный суд Краснодара смягчил приговор трем осужденным по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

«Рамазанову Салиху и Омарасхабову Мухаммаду снизили срок на шесть месяцев, оставили 5 лет и 10 месяцев. А Раджабову Рабадану, которому дали 9 лет, — убрали 4 месяца (двое в кассацию не подали)»,— сообщил Шамиль Хадулаев. Также суд исключил для них отягчающие обстоятельства — сговор с организаторами беспорядков.

До этого Армавирский городской суд первой инстанции назначил трем фигурантам дела заключение на срок от шести лет четырех месяцев до девяти лет. Апелляционный суд также оставил приговор без изменений, рассказал председатель дагестанской общественной наблюдательной комиссии.

В июле стало известно, что суд назначил от 6,5 до 15 лет лишения свободы 135 фигурантам дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

В конце октября в аэропорту «Уйташ» в Махачкале произошли массовые беспорядки. По данным следствия, участники выбежали на летное поле аэропорта во время приземления рейса из Тель-Авива. В беспорядках участвовали около 1,5 тыс. человек. Как минимум 23 сотрудника правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посадочная полоса».