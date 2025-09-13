Три человека пострадали при столкновении иномарки с грузовиком на КАД

На 66-м км внутреннего кольца КАД в Московском районе столкнулись Volkswagen Polo и Mitsubishi Fuso. В результате аварии пострадали три человека, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дорожный инцидент произошел около 2:00 в Московском районе Санкт-Петербурга. Иномарка следовала по КАД от Московского шоссе в сторону Пулковского. По неустановленной причине Volkswagen столкнулся с грузовиком, который следовал в попутном направлении, за рулем Mitsubishi был 55-летний водитель.

«В результате ДТП травмы получили водитель "Фольксвагена" и два его пассажира – 21-летние мужчина и женщина. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести»,— добавили в пресс-службе ведомства. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека погибли в лобовом столкновении с тягачом в Кингисеппском районе.

Татьяна Титаева