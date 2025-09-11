Два человека погибли в лобовом столкновении с тягачом в Кингисеппском районе

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Кингисеппском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 11 сентября в 17:40 в деревне Валяницы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 50-летний водитель за рулем автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с самосвалом Shacman под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Нивы» и его 23-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик