Полиция проводит проверку после нападения на наблюдателя на выборах в Воронежской области

В Воронежской области полиция начала проверку после нападения на наблюдателя на выборах Василия Потапова рядом с избирательным участком в поселке Воля Новоусманского района. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Пострадавший следил за выборами в сельсовет, в который выдвинулся как самовыдвиженец ранее судимый за хакерство экс-представитель партии «Яблоко».

Наблюдатель на выборах в поселке Воля Новоусманского района Воронежской области Василий Потапов

Фото: Предоставлено героем публикации

Василий Потапов сообщил «Ъ-Черноземье», что нападение произошло вечером 12 сентября возле УИК № 2347 в здании Воленского дома культуры, уже после закрытия избирательного участка. По словам наблюдателя, весь день на участке прошел «без существенных нарушений и в полном взаимопонимании с избирательной комиссией». Господин Потапов рассказал, что после выхода из участка к наблюдателю подъехал черный автомобиль без номеров, из которого вышли несколько человек в масках и ударили его по лицу и туловищу. Когда наблюдатель упал, нападавшие якобы сказали ему: «Чтобы завтра тебя здесь не было!». Пострадавший написал заявление в полицию по факту нападения, ему была назначена судебно-медицинская экспертиза (копия соответствующего постановления есть у «Ъ-Черноземье»).

В пресс-службе полиции уточнили, что проводят «проверку по установлению обстоятельств причинения телесных повреждений». Правоохранители подтвердили обращение наблюдателя об избиении «неустановленными лицами» возле УИК на улице Студенческой, 86А. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс мероприятий, направленный на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния»,— отметили в полиции. Обращение в дежурную часть было зарегистрировано в 20:47. По данным «Ъ-Черноземье», административное или уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждалось.

Василий Потапов получил легкие телесные повреждения, преимущественно на лице. Его обследовали в БСМП №10 и, не найдя причин для госпитализации, отправили на амбулаторное лечение (выписка имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье»).

Пострадавший наблюдал за выборами в совет народных депутатов Воленского сельского поселения от независимого кандидата Егора Толчеева (ранее был кандидатом по списку партии «Яблоко» в городскую думу Воронежа, после того как партия в этом сезоне не собрала необходимого количества подписей, пошел на выборы в Воле самовыдвиженцем). Копия направления зарегистрированного наблюдателя на избирательный участок есть у «Ъ-Черноземье».

По данным избиркома Воронежской области, в поселке Воля Новоусманского района проходят выборы в совет народных депутатов Воленского сельского поселения. Зарегистрирован 21 кандидат, в том числе 32-летний Егор Толчеев как самовыдвиженец. Господин Толчеев родился в Липецке, не имеет постоянного места жительства. У кандидата есть погашенная судимость за создание вредоносных компьютерных программ (ч. 1 ст. 273 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

Источник «Ъ-Черноземье», близкий к организации избирательного процесса в Воронежской области, убежден, что нападение на, по его словам, «навальниста» не было связано непосредственно с деятельностью наблюдателя на участке. «Воронежской либеральной тусовке, прежде чем заходить в Волю со своими антивойнистскими убеждениями и вывешиванием флагов Евросоюза на балконах, следовало бы поинтересоваться спецификой проживающих там людей. Не зря же Волю назвали Волей. Она всегда стояла особняком — ни с властью, ни против нее. Местные тут очень настороженно относятся к заезжим городским, тем более неформального вида. Потому прогулки навальнистов в темное время суток здесь так же опасны, как визиты белых в американские черные кварталы»,— заключил источник.

Егор Якимов, Сергей Калашников