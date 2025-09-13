Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тихоокеанский флот провел стрельбу из ракетного комплекса «Бастион»

Береговой ракетный комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил ракетную стрельбу по морской цели. Стрельба проведена крылатой ракетой «Оникс», сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием. Стрельба велась из района на острове Парамушир Курильской гряды, мишень была расположена на расстоянии почти 350 км.

В министерстве уточнили, что учения сил ТОФ проводят в рамках боевой подготовки военно-морского флота. В командно-штабных учениях также задействовано Объединенное командование войск и сил на северо-востоке России. За лето к учениям ТОФ привлекли более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты, а также несколько атомных подлодок.

В июне группировка ВМФ России при поддержке ВКС отработала отражение отрядов кораблей и наземных объектов условного противника в Балтийском море. Также были задействованы ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

«Бал» — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты побережья и военно-морских баз. Принят на вооружение в 2008 году. «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей, является одним из носителей ракеты «Оникс». Был принят на вооружение в 2010 году.

