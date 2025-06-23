Российские моряки провели учения по уничтожению кораблей в Балтийском море

Ударная группировка ВМФ России при поддержке самолетов ВКС отработала отражение отрядов кораблей и наземных объектов условного противника. О проведении учений сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, ударная группировка ВМФ состояла из корабельной ударной группы, корабельной поисковой ударной группы, ракетно-катерной ударной группы и дивизионов береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Согласно сообщению Минобороны, план учений состоял в отработке задач при ударе противника по критически важным гражданским и военным объектам России на территории Калининградской области. Электронные пуски ракет для уничтожения корабельной группировки условного противника совершили ракетные комплексы с побережий Калининградской области и Финского залива.

Электронные пуски также выполнили суда Балтийского флота, включая малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый дол» и «Серпухов». Все они являются носителями крылатых ракет «Калибр».

По данным министерства, проведенные мероприятия показали, что вооружение ВМФ позволяет ему осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря.