Служба спасения

Свердловская область отстает от среднероссийского показателя по обеспеченности населения медицинскими работниками, заявила заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она подчеркнула, что для обеспечения кадрами малых и отдаленных территорий власти подготовят из 200 сельчан помощников специалистов, расширят компетенции 200 фельдшеров и отправят в населенные пункты 508 ординаторов первого–второго года обучения. По мнению эксперта, меры властей положительно отразятся на здравоохранении в отдаленных районах.



Татьяна Савинова представила три проекта по привлечению медицинских кадров в малые и отдаленные территории Свердловской области на полях гражданского форума в доме культуры «Металлург» Верхней Пышмы, приуроченного к 15-летию общественной палаты региона. Замгубернатора заявила, что в субъекте на 10 тыс. человек приходится только 35 врачей, тогда как средний показатель по России составляет 41 специалист.

Госпожа Савинова добавила, что без учета крупных медицинских организаций, к которым не прикреплено население, наименьшее число кадров выявили в 15 муниципалитетах на севере области — 14 работников на 10 тыс. Наилучшим по показателю является Екатеринбург с 26 сотрудниками. Замгубернатора отметила, по количеству средних медицинских работников Свердловская область «несколько выше» среднероссийских значений. По ее данным, наименьшее число специалистов работает в 15 муниципалитетах на севере региона (74 на 10 тыс. человек), наибольшее — в Екатеринбурге (49 на 10 тыс. жителей).

Татьяна Савинова подчеркнула, что на обеспечение медиками всех 238 населенных пунктов области с населением в 151-300 человек власти подготовят работников из 200 местных жителей в рамках проекта «Помощник фельдшера».

«В 100% случаях это женщины 45-55 лет, которые не планируют уезжать. Они живут за счет садоводческого хозяйства, при этом каждая весьма уважаема в своем селе. Мы настаиваем, чтобы кандидатов в помощники фельдшера выбирали на сельсоветах, чтобы односельчане доверяли им»,— пояснила она.

По словам госпожи Савиновой, с сентября по октябрь 200 сельчан бесплатно обучат профессии младшей медицинской сестры и отправят на работу в их населенные пункты за 30 тыс. руб. в месяц. «Они будут ходить по домовладениям, проводить постоянный патронаж, (следить), что таблетки реально пьются, измерять давление, спрашивать о делах. Но основная их задача — максимально видеть пациентов, которым нужно внепланово пригласить фельдшера»,— сказала замгубернатора.

Она подчеркнула, что помощники фельдшера не заменят специалистов, которые отвечают за конкретные территории. «В первый год реализации этого проекта в Оренбургской области, где я работала, число приездов фельдшеров увеличилось в четыре раза в их населенные пункты, потому что на местах появились люди в белых халатах, которые не равнодушны и сразу видят ухудшение в состоянии здоровья»,— пояснила Татьяна Савинова.

Замгубернатора добавила, что в марте власти проведут социологический опрос жителей 238 населенных пунктов, по итогам которого примут решение по тиражированию проекта с помощниками фельдшеров. По ее словам, всего в регионе расположено 1288 населенных пунктов с населением менее 300 человек, которые нуждаются в медицинских кадрах.

В рамках второго проекта «Фельдшер — помощник врача» власти расширят компетенции 200 специалистов из 27 муниципалитетов, сказала Татьяна Савинова.

«Медик после обучения сможет подготовить пациента к консультации с врачом, сделать простую медицинскую манипуляцию, провести осмотр и передать всю картинку врачу. Он проверит дистанционно и даст рекомендации, каким пациентам нужно к узкому специалисту. Это ускорит оказание помощи»,— заверила она.

Обучение 200 фельдшеров пройдет с 22 сентября по 1 декабря. «Медик продолжит деятельность в своем селе или городе, но с расширенным функционалом и отработкой технологии взаимодействия с узким специалистом. В новой модели поработаем полгода и летом проведем социологическое исследование по итогам реализации проекта»,— пояснила замгубернатора.

По словам Татьяны Савиновой, в рамках третьего проекта «Практическая подготовка ординаторов» 508 студентов первого–второго года обучения направят в небольшие населенные пункты с дефицитом специалистов на двухгодичное обучение. «После его завершения они смогут уехать, в том числе и в крупные медицинские организации Екатеринбурга. Заякорятся они на территориях или нет, будет зависеть от муниципальных образований»,— подчеркнула она. Госпожа Савинова добавила, что власти бесплатно предоставят ординаторам муниципальное или арендное жилье.

На вопрос корреспондента «Ъ-Урал» о стоимости реализации трех проектов по привлечению кадров госпожа Савинова сообщила, что средства на них выделены «в рамках текущего финансирования». «Это организационные решения, не финансовые»,— сказала она.

Помощники фельдшера в населенных пунктах могут допустить ошибки в оказании медицинской помощи в связи с социальными трудностями, которые периодически возникают между сельчанами, считает врач, экс-председатель региональной общественной организации Свердловской области по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим Стародубцев. «Не исключен личностный конфликт, в результате которого пациент отказался принимать те же медикаменты. Кто и как это будет разруливать, сложно сказать»,— сказал он в разговоре с «Ъ-Урал».

Господин Стародубцев добавил, что расширение компетенций фельдшеров позволит «разгрузить» узконаправленного специалиста и сократить срок ожидания приема.

«Если врача во многом низвели до уровня диспетчера на приеме, значимая часть знаний которого не востребована, можно упростить ему работу, делегируя человека с образованием пониже. Фельдшер способен выполнять значительный объем действий, если что-то выходит за пределы его компетенции, он передает работу более квалифицированному специалисту»,— пояснил он.

По словам эксперта, отправка в населенные пункты 508 ординаторов первого–второго года обучения положительно отразится на здоровье населения. «Многие проблемы возникают из-за отсутствия своевременной диагностики. Для того, чтобы ее организовать, должны быть фельдшера или молодые врачи. Человек, обучающийся на ординатора и имеющий возможность оперативно связаться с наставником, ничем не хуже фельдшера»,— резюмировал Максим Стародубцев.

