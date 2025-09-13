На Крымском мосту в очереди стоит более 1,2 тыс. автомобилей

Проезда из Керчи через Крымский мост ждут более 1,2 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. Время ожидания — более трех часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1206 транспортных средств. Время ожидания более трех часов»,— уточнили специалисты.

Причины возникновения затора не называются. Со стороны Тамани проезд в Крым свободный.

В августе ФСБ заявила, что спецслужбы Украины готовили теракт на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. Это уже вторая попытка теракта на этом мосту. Автомобиль прибыл с Украины транзитом через несколько стран. В Краснодарском крае его должны были передать другому водителю, чтобы тот выехал на нем на мост и стал невольным террористом-смертником.

Александр Дремлюгин, Симферополь