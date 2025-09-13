Более 155 тыс. избирателей пришли на выборы в Севастополе

В Севастополе на выборах губернатора и депутатов двух муниципальных советов в первый день основного голосования пришли более 155 тыс. избирателей. Об этом «Ъ» сообщили в Севгоризбиркоме.

«По состоянию на 20 часов 12 сентября 2025 года проголосовало 155 199 избирателей (46,8%)»,— уточнили члены городской комиссии. Эти данные, по словам специалистов, приведены с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ.

За девять дней досрочного голосования, которое проходило в городе с 3 по 11 сентября, проголосовало более 127 тыс. человек.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Единая Россия) пожаловался на поток оскорблений в свой адрес, полученных в соцсетях во время прямого эфира на местном телевидении. Он назвал это информационной атакой со стороны Украины.

Кроме господина Развожаева на пост губернатора в городе-герое претендуют управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина («Новые люди»).

Александр Дремлюгин, Симферополь