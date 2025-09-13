Маткапитал в Петербурге предлагают распространить на оплату спортивных секций

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предлагают расширить перечень направлений использования регионального материнского капитала. Туда планируют добавить оплату физкультурно-оздоровительных услуг для детей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Текст проекта закона появился на сайте городского парламента. Автор инициативы, депутат Александр Ржаненков («Единая Россия») напомнил, что вовлечение россиян в занятие спортом входит в список приоритетов государственной политики.

Семьям предлагается разрешить оплату детских занятий различных видов физической активности в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, но осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. Господин Ржаненков в пояснительной записке отметил, что аналогичная возможность использования регионального маткапитала предусмотрена законодательством Ленинградской области.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили еще раз проиндексировать региональный маткапитал.

Татьяна Титаева