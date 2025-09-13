В Татарстане за неделю выросли цены на все виды бензина

В Татарстане за неделю с 1 по 8 сентября бензин АИ-98 подорожал почти на 1 руб., достигнув 83,08 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 подорожал на 18 коп., с 55,67 до 55,85 руб. за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась с 59,92 до 60,09 руб. за литр. Цена на дизельное топливо осталась стабильной и составила 66,81 руб. за литр.

В России оптовые цены на бензин обновляют исторические максимумы еще с начала августа текущего года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила надежду на стабилизацию цен, отметив, что правительство принимает меры для ограничения экспорта топлива и увеличения предложения на внутреннем рынке.

Влас Северин