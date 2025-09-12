Набиуллина рассказала о повышении цен на топливо и коммунальные услуги

Летом в России выросли цены на топливо и коммунальные услуги. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двузначная индексация коммунальных тарифов. Свою роль мог сыграть и бензин. Он является важным товаром-маркером, который влияет на представление людей о будущем росте цен»,— сказала Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

ЦБ РФ ожидает стабилизации в этих сферах в связи с мерами правительства по ограничению экспорта и увеличению предложений на российском рынке, отметила глава регулятора. «Если очистить данные от сезонного фактора, то рост цен составил около 4% в пересчете на год»,— добавила госпожа Набиуллина. По ее словам, замедление роста цен в августе во многом связано с уменьшением стоимости овощей и фруктов.