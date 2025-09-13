Хуситы заявили о ракетном ударе по Тель-Авиву

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о ракетном ударе по израильскому городу Тель-Авив. При атаке была использована гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала «Аль-Масира».

По словам господина Сарии, цели операции были успешно достигнуты. Израильская армия сообщала о перехвате ракеты, запущенной из Йемена, за пределами своего воздушного пространства. В нескольких районах Израиля были активированы сирены воздушной тревоги.

Обострение конфликта связано с эскалацией ситуации в секторе Газа. Йеменские хуситы заявляли, что будут наносить удары по территории Израиля и препятствовать проходу связанных с Израилем судов через воды Красного моря, пока продолжается военная операция в палестинском анклаве.

Ранее израильские ВВС нанесли удары по столице Йемена, Сане, и провинции Эль-Джауф. По данным хуситов, погибли 35 человек, еще 131 получил ранения. В ответ на возобновление боевых действий хуситы подтверждали удары по Израилю с использованием ракет и беспилотников. Среди целей были обозначены военные и стратегические объекты — здание Генерального штаба Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, аэропорт Бен-Гурион, морской порт Ашдод и электростанция.