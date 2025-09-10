Количество погибших при атаке Израиля на Йемен увеличилось до 35

35 человек погибли, 131 получили ранения при авиаударе Израиля на Йемен, передает Reuters данные министерства здравоохранения хуситов (движение «Ансар Аллах»).

Согласно сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), их удары были нанесены по военным лагерям, штаб-квартире отдела военной информации и складу с горючим. Группировка «Ансар Аллах» опровергла это заявление и обвинила Израиль в атаке на исключительно гражданскую инфраструктуру. В том числе на редакцию газет «26 сентября» и «Йемен».

Авиаудары Израиля пришлись на столицу Йемена Сану и провинцию Эль-Джауф.