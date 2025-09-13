Рютте предупредил о риске для Лондона и Мадрида из-за российских ракет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты способны быстро достигать не только стран восточного фланга альянса, но и таких городов, как Лондон и Мадрид, что ставит под угрозу всю Европу. По его словам, концепция разделения НАТО на «восточный» и «западный» фланги создает ложное ощущение безопасности для стран, удаленных от российских границ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / Reuters Фото: Omar Havana / Reuters

«Мне не нравится вся эта концепция мышления в терминах "восточного фланга", потому что она создает впечатление, что жители Мадрида или Лондона находятся в большей безопасности, чем те, кто живет в Таллине. А это не так»,— отметил господин Рютте на пресс-конференции. Он уточнил, что новейшие российские ракеты после их запуска способны долететь до Мадрида или Лондона всего на 5-10 минут позже, чем до Таллина или Вильнюса.

Генсек НАТО призвал все страны альянса воспринимать себя как находящиеся на восточном фланге. Марк Рютте отметил необходимость единого подхода к коллективной обороне и модернизации систем противоракетной защиты для противодействия новым угрозам.

Пресс-конференция, на которой выступал господин Рютте, посвящена запуску операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry). Она предусматривает переброску авиационных сил, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие государства Восточной Европы, а также меры противодействия беспилотникам. В операции участвуют Дания, Германия, Франция, Великобритания и другие члены НАТО.

Подробнее о ситуации в Восточной Европе — в материале «Ъ» «Беспилотники облетели пятую статью».