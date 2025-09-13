Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

С 10:12 Московская биржа (MOEX: MOEX) приостановила торги на фондовом рынке. С чем это связано, в пресс-релизе торговой площадки не уточняется.

В предыдущий раз Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке в феврале. Тогда причиной были проблемы с трансляцией данных.

По итогам августа общий объем торгов на рынках Мосбиржи составил 143,5 трлн руб. Это на 3,69% меньше, чем месяцем ранее. Среднедневной объем торгов в прошлом месяце достиг 111,2 млрд руб. Клиентами биржи стали почти 50% экономически активных россиян.