Китай стал лидером по поставкам пива в Россию в первом полугодии

По итогам первых шести месяцев 2025 года Россия сократила закупки иностранного пива почти вдвое. Основным поставщиком вместо Германии стал Китай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужбы стран.

КНР нарастила экспорт в Россию в 1,5 раза в годовом выражении, до $18 млн. Германия сократила поставки в 5,5 раза, до $9 млн, и заняла третье место. На втором — Чехия, чьи поставки снизились в 1,9 раза, до $10 млн.

В топ-10 также вошли Литва (снижение в 2,2 раза, до $6,7 млн), Армения (экспорт вырос почти в девять раз, до $5,2 млн), Латвия ($5,1 млн), Казахстан ($5 млн), Польша ($4,33 млн), Бельгия ($4,32 млн) и Нидерланды ($1,3 млн).

За январь-июнь российские компании ввезли иностранного пива на $72,1 млн. Это на 47,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее ($137,1 млн). В основном упал экспорт из недружественных стран, так как с 1 января в России повысили пошлины на импорт этого напитка с €0,1 до €1 за литр.

К сентябрю цена пива в России обновила исторический максимум. Теперь за литр напитка в среднем придется заплатить 196 руб., следует из данных Росстата. В прошлом году этот показатель был на уровне 160–165 руб., уточнили в ведомстве. Рост цен наблюдается на фоне изменений в налоговой политике и повышения стоимости сырья.