При обыске у экс-замминистра обороны Иванова нашли часы с гравировкой

В ходе обысков в загородном доме бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Наручные часы нашли в шкафу в гардеробной комнате на третьем этаже жилого дома. В общей сложности у господина Иванова изъяли коллекцию из более 40 часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий.

На этой неделе СКР завершил расследование второго уголовного дела Тимура Иванова. 12 сентября ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Как стало известно “Ъ”, следствие инкриминирует господину Иванову три эпизода взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб. (в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани) и легализацию преступных доходов. Также ему добавили обвинение в незаконном хранении оружия. Вину экс-чиновник не признал.

Подробности — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову сложили взятки».