5 октября исполняется 49 лет главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Его поздравляет заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ, телеведущая Тинатин Канделаки:

— Дорогой Рамзан, я знаю тебя как человека, который способен на чудо. Ты показывал это всю жизнь, выбирая мир вместо войны, развитие вместо деградации, мораль вместо упадка. О тебе много спорят, но спокойный Кавказ, блистательный Грозный и туристы вместо автоматчиков говорят за себя. Ты сделал то, о чем остальные только говорят: показал, что там, где горит металл, можно не просто верить в лучшее, а изменить себя и народ, превратить войну в любовь и порядок. «Когда он достиг зрелого возраста, Всевышний одарил его умением принимать решения и знания»,— говорится в Суре Юсуфа. Мы, православные, знаем Юсуфа как Иосифа — человека, умевшего видеть будущее, и это очень символично. Править себя ради многих способны единицы. Ты в их числе, и это ведет тебя по жизни. Долгих лет, дорогой друг, будь мудр, здоров, и пусть твое будущее будет таким, как ты видишь!

5 октября отмечает юбилей генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Светлана Баланова

Ее поздравляет президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:

— У Светланы очень интересный и разнообразный профессиональный путь. Но давным-давно, еще подростком, она хотела заниматься творчеством. Тогда не сложилось, но впереди было много ярких и неожиданных карьерных твистов. Спустя годы ее мечта сбылась, пусть и не совсем так, как задумывалась. Светлана уверенно вошла в когорту главных действующих лиц в креативной индустрии, возглавляя одного из самых крупных на рынке производителей контента — НМГ. Это удивительный бизнес — он строится на умении проникать в души и сердца зрителей. Я рад, что у нас сложилось доброе креативно-технологическое партнерство в лице онлайн-кинотеатра Wink. Хочу пожелать Светлане сохранить позитивный настрой и сердечность, чтобы впереди было покорение следующих бизнес-вершин и миллионы новых благодарных зрителей.

