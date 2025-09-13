Жилой дом поврежден в результате налета БПЛА на Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на регион. Пострадавших нет. Повреждения получил жилой дом в Волгограде.

«В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки»,— сообщил господин Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Ранее об отражении атаки БПЛА писал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники сбиты в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах. Пострадавших и разрушений нет.