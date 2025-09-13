Чукотка возглавила рейтинг по заболеваемости алкоголизмом

Чукотка по итогам 2024 года заняла первую строчку в рейтинге регионов по уровню заболеваемости алкоголизмом. Показатель составил 247,8 человека на 100 тыс. населения, передает «РИА Новости».

В пятерку лидеров по уровню заболеваемости также вошли республика Марий Эл (222,6 человека на 100 тыс. населения), Еврейская автономная область (197,5), Кировская (161,5) и Архангельская области (134,2). Наименьший показатель – в Ленинградской области (13,7), Москве (15,9) и Сант-Петербурге (22,6).

По итогам 2024 года Чукотка также заняла второе место среди регионов по объемам продажи водки (11,7 л на душу населения). На первом месте в рейтинге находился Сахалин (11,8 л).