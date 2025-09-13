Белоруссия продолжит делиться с Польшей данными о воздушной обстановке

Белоруссия продолжит обмен информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии, сообщил временный поверенный в делах постпреда Белоруссии при ООН Артем Тозик.

«Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польши и странами Балтии»,— сказал господин Тозик на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте ООН).

Временный поверенный также заявил, что ООН и Евросоюз должны дать «принципиальную оценку» действиям Польши, которая закрыла границу с Белоруссией. По его словам, подобные шаги способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 беспилотников. Никто не пострадал. Повреждены несколько домов. Власти Польши утверждают, что беспилотники были российскими. Минобороны России заявляло, что армия страны не собиралась наносить удары по объектам в Польше. Власти Белоруссии сообщали, что силы ПВО страны отслеживали «БПЛА, потерявшие курс».

