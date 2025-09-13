ЦИК после сентябрьских выборов предложит изменения в законодательство

Центризбирком (ЦИК) России после единого дня голосования 2025 года проанализирует действующее законодательство о выборах и подготовит предложения по его изменению.

«Традиционно после каждого единого дня голосования ЦИК совместно с экспертным сообществом проводит такую работу и формирует предложения»,— ответил зампред ЦИК Николай Булаев на вопрос ТАСС о том, ждать ли изменений избирательного законодательства перед выборами в Госдуму.

Выборы депутатов в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. 14 сентября 2025-го в 20 регионах России пройдут губернаторские выборы, в 11 регионах — голосование за депутатов заксобраний. В большинстве регионов голосование проходит в течение трех дней.

