Россия повысила пошлины на сидр и солодовое пиво из недружественных стран

Правительство России увеличило размер таможенных пошлин на ввоз солодового пива и сидра из недружественных стран. Повышенные тарифы будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Постановление опубликовано на портале правовых актов. Согласно документу, пошлина на солодовое пиво увеличена с €1 до €1,5 за литр, на сидр — с 22,5% до 30%.

Повышенный размер пошлин начнет действовать с 19 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сидр столкнулся с засухой».