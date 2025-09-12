WP: подозреваемому в убийстве Чарли Кирка предъявили обвинения по трем статьям
Тайлеру Робинсону, которого подозревают в убийстве правого американского активиста Чарли Кирка, предъявили обвинение в убийстве, незаконном хранении оружия и воспрепятствовании правосудию, пишет The Washington Post (WSJ) со ссылкой на материалы дела.
Газета уточняет, что убийство классифицировано как тяжкое с отягчающими обстоятельствами. Согласно законам штата Юта, в котором идут судебные разбирательства, Тайлеру Робинсону грозит пожизненное лишение свободы или казнь.
Чарли Кирка застрелили 10 августа во время его выступления в Университете долины Юта. Тайлера Робинсона задержали 12 сентября.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отец ответил за сына».