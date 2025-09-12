Боб Хартли оценил первое в сезоне поражение «Локомотива»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли признал первое поражение «железнодорожников» в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ и поздравил «Шанхайских драконов» с победой. Свою оценку матча он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что 12 сентября «Локомотив» уступил «Драконам» со счетом 1:4 в Санкт-Петербурге. Хоть ярославцы и открыли счет, но по ходу матча пропустили четыре шайбы.

«Соперник заслужил эту победу. Мы не смогли увеличить свое преимущество в счете. Забили ранний гол. Было много большинства — не смогли реализовать. Не использовали свои моменты. В выездных играх и против команд, которые готовы к борьбе, это становится решающим фактором. Соперник реализовал свои моменты, после гола в третьем периоде у нас не получилось создать угрозы их воротам. В третьем периоде они были лучше нас. Казалось, что мы недостаточно быстро играем»,— сказал Боб Хартли.

Журналисты спросили наставника про большое количество удалений: у «Локомотива» их было шесть за игру. Главный тренер ярославского клуба не согласился с тем, что это результат плохой командной дисциплины, но и не назвал удаления «хорошими», отметив, что над этим аспектом будут работать.

Также Хартли дал «прогноз», что по итогам текущего регулярного чемпионата «Шанхайские драконы» будут играть в плей-офф. Выступая в КХЛ с сезона 2016/17, клуб, называвшийся до текущего сезона «Куньлунь Ред Стар», выходил в плей-офф лишь раз.

«У них очень хороший тренерский штаб, достаточно хорошие игроки, которые готовы биться в этой лиге. Предскажу, что они будут в плей-офф в этом году. У них много североамериканских игроков, и они играют немного жестче, чем другие команды»,— сказал наставник.

До игры 12 сентября обладатель Кубка Гагарина 2025 одержал две победы подряд — в матчах с «Трактором» и «Северсталью». 14 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».