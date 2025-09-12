Ярославский «Локомотив» проиграл впервые в сезоне

Ярославский ХК «Локомотив» потерпел первое поражение в текущем регулярном чемпионате КХЛ, уступив «Шанхайским драконам» со счетом 1:4. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В первом периоде счет открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин с передачи Андрея Сергеева. Однако затем ярославцы пропустили три шайбы — отличились Райан Спунер (2-й период), Райли Саттер (3-й период), Макс Эллис (3-й период). Окончательный счет в матче установил защитник «драконов» Дойл Сомерби, забив в пустые ворота «Локомотива».

До сегодняшней игры обладатель Кубка Гагарина-2025 одержал две победы подряд — в матчах с «Трактором» и «Северсталью». 14 сентября «Локомотив» сыграет на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

Алла Чижова