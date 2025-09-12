Альфа-банк откроет Воронежской горэлектросети кредитную линию на 1 млрд рублей

Московское АО «Альфа-банк» откроет для АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС; ранее муниципальное предприятие, впоследствии акционированное и перешедшее в структуру «Россетей») возобновляемую кредитную линию с лимитом в 1 млрд руб. Соответствующее решение отражено в протоколе рассмотрения заявок, опубликованном 9 сентября на сайте госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта — 600 млн руб. Банк не стал снижать его стоимость. Кредит предусматривает использование ВГЭС до 1 млрд руб. в течение года. Максимальная ставка рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на момент выдачи кредита или конкретного транша (на 12 сентября это 17%, по данным ЦБ РФ), увеличенной на 10 п.п. годовых.

Согласно документации, ВГЭС планирует получить средства тремя траншами — 400 млн, 350 млн и 250 млн руб. Заявленные цели использования заемных средств включают финансирование деятельности, реализацию инвестиционной программы, оплату расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также проектирование, строительство и ремонт сетей. Часть средств может быть направлена на выплату дивидендов.

В марте Центральный райсуд Воронежа завершил четырехлетнее рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя генерального директора АО «ВГЭС» Марии Аркатовой.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».