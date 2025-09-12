В Михайловске в аварии с бетоносмесителем пострадали три питбайкера

В Михайловске в ДТП с бетоносмесителем пострадали три несовершеннолетних питбайкера. Авария произошла днем 12 сентября на перекрестке улиц Алексеевская и Георгиевская. Об этом сообщили в госавтоинспеции Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительной информации 15-летний и 13-летний водители питбайков выехали на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу грузовику-бетоносмесителю.

В результате столкновения транспортных средств пострадали оба водителя и 16-летний пассажир одного из питбайков. Их госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. По поручению прокуратуры края прокуратурой Шпаковского района проводится проверка.

Мария Хоперская