В Михайловске в аварии с бетоносмесителем пострадали три питбайкера
В Михайловске в ДТП с бетоносмесителем пострадали три несовершеннолетних питбайкера. Авария произошла днем 12 сентября на перекрестке улиц Алексеевская и Георгиевская. Об этом сообщили в госавтоинспеции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительной информации 15-летний и 13-летний водители питбайков выехали на нерегулируемый перекресток, не уступив дорогу грузовику-бетоносмесителю.
В результате столкновения транспортных средств пострадали оба водителя и 16-летний пассажир одного из питбайков. Их госпитализировали.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. По поручению прокуратуры края прокуратурой Шпаковского района проводится проверка.