Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Петербурге сократился до 27,4%

За первые восемь месяцев 2025 года разница в ценах между квартирами в новостройках и на вторичном рынке в Санкт-Петербурге сократилась на шесть процентных пунктов (п. п.) и составила 27,4%. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Яндекс Недвижимость».

Сокращение разрыва произошло за счет более активного роста цен на вторичном рынке: медианная стоимость кв. м в готовом жилье Северной столицы в период с января по август увеличилась на 6% и достигла 222 тыс. рублей, тогда как кв. м в новостройках города на Неве подорожал на 1,2% и составил 283 тыс. рублей.

По всей России ценовой разрыв остался стабильным — за восемь месяцев 2025 года он вырос с 33% до 34%. При этом наибольший рост этого показателя среди городов-миллионников наблюдался в Москве (+18 п. п.), Уфе (+14 п. п.) и Ростове-на-Дону (+9 п. п.). Наиболее заметное сокращение, помимо Санкт-Петербурга, отмечено в Волгограде (–10 п. п.), Краснодаре (–5 п. п.), Челябинске (–3 п. п.) и Красноярске (–2 п. п.). Средняя цена кв. м в городах с населением более 1 млн составила 144 тыс. рублей на вторичном рынке и 190 тыс. рублей в новостройках.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что количество сделок с жильем в Петербурге в августе выросло на 10%.

Артемий Чулков