Количество сделок с жильем в Петербурге в августе выросло на 10%

В Санкт-Петербурге в августе зарегистрировали 3205 продаж квартир и апартаментов по ДДУ. Число сделок за последний месяц лета превзошло июль на 10%, сообщили в Telegram-канале сервиса Dataflat.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост продаж жилой недвижимости достигнут в Северной столице за счет увеличения доли ипотечных сделок до 51% и средней цены реализованного лота на 3%. Общая площадь проданного за август жилья составила 124,1 тыс. кв. м (+10%). Средняя площадь недвижимости осталась неизменной — 38,7 кв. м. Выручка строительных компаний за месяц выросла на 14% и достигла 36,9 млрд рублей.

При этом по сравнению с августом прошлого года количество зарегистрированных сделок выросло на 24%. Выручка компаний за год увеличилась на 30%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем сделок по продаже жилья в новостройках Петербурга в июле упал на 33% по сравнению с прошлым годом.

Татьяна Титаева