Видеоигровой фестиваль «Рэд Экспо» объявил о закрытии

Закрылся один из крупнейших видеоигровых фестивалей «Рэд Экспо». Причина — отказа компании «Леста Игры» от спонсирования мероприятия. По данным «Ъ», расходы на проведение «Рэд Экспо» в 2024 году превысили 500 млн руб.

Организаторы фестиваля пытались найти альтернативного спонсора. Переговоры велись с китайской компанией Hoyeverse (разработчиком Genshin Impact). Однако они не привели к какому-либо результату.

По словам источника «Ъ», близкого к топ-менеджменту «Леста Игры», фестиваль принес компании убытки на сотни миллионов рублей при выручке в несколько десятков миллионов рублей. Компания сделала ставку на фестиваль «Comic Con Игромир» для привлечения большего количества посетителей.

Подробнее — в материале «Ъ».