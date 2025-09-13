Краснокнижную рыбу кормят поправками

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия сотрудников Росрыболовства по охране осетров, белуг и других краснокнижных рыб. Сейчас за ловлю и уничтожение этих животных виновным грозят штрафы до 1 млн руб. Полномочия штрафовать нарушителей есть только у сотрудников Росприроднадзора, но их не хватает для контроля нарушителей, считают подготовившие поправки сенаторы. Из-за законодательного пробела популяция редких видов рыб сокращается. Правительство РФ инициативу концептуально поддерживает.

В пятницу, 12 сентября, члены Совета федерации Андрей Яцкин, Александр Двойных и Игорь Зубарев внесли в Госдуму проект поправок к статье 23.27 КоАП РФ. В ней определены полномочия Росрыболовства по рассмотрению административных дел. Среди них фигурируют дела по статье 8.35 КоАП РФ, где указаны санкции за причинение вреда и уничтожение редких или находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, занесенных в Красную книгу. Гражданам-нарушителям грозят штрафы от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб., юрлицам — от 500 тыс. до 1 млн руб. «Орудия добычи» животных и растений, а также сама добыча при этом конфискуется.

Сейчас инспекторы Росрыболовства могут составлять протоколы лишь по части статьи 8.35 КоАП РФ, касающейся животных и растений, охраняемых международными договорами.

Сенаторы считают, что инспекторы рыбоохранного ведомства должны получить право штрафовать нарушителей и за причинение вреда краснокнижным рыбам.

В Красной книге России определены шесть категорий охранного статуса животных и растений, в том числе «восстанавливаемые и восстанавливающиеся», «неопределенные по статусу» и «вероятно исчезнувшие». Под действие статьи 8.35 КоАП попадают «находящиеся под угрозой исчезновения». В соответствующем списке рыб значатся, например, сахалинский и амурский осетр, шип, стерлядь, обыкновенный и сахалинский таймень, каспийская и черноморская кумжа, обыкновенный сиг и белорыбица. Тогда как, скажем, амурский осетр, европейский хариус и муксун относятся к охранной категории «сокращающихся в численности и/или распространении».

В пояснительной записке к поправкам подробно рассматривается описанный юридический казус. Полномочиями по охране водных биоресурсов на особо охраняемых природных территориях наделено Минприроды РФ. Постановлением правительства РФ №400 2004 года охрану водных биоресурсов на остальных территориях осуществляет Росприроднадзор. Но численность сотрудников этого ведомства недостаточна, они «не имеют сил и средств» проводить мероприятия на водоемах, указывают сенаторы. В то же время инспекторы Росрыболовства регулярно устанавливают факты незаконного вылова краснокнижных рыб, но их «полномочия ограничены», говорится в пояснительной записке. Ограничения в действующем КоАП создают «правовую коллизию», которая приводит к тому, что нарушители могут избегать ответственности, считают сенаторы. Из-за этого, в свою очередь, численность «естественных популяций этих видов водных биологических ресурсов продолжает снижаться».

В правительстве РФ не возражают против принятия поправок. «Концепция законопроекта, направленного на повышение эффективности борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды, заслуживает внимания»,— говорится в официальном отзыве Белого дома, который опубликован вместе с поправками к КоАП.

Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин говорит, что реальной проблемой выступает «слабый инспекторский состав» Росрыболовства, «когда один специалист отвечает за сотню километров». В том числе поэтому к рейдам все чаще подключаются специалисты МВД, а у них, в свою очередь, не хватает компетенций для определения конкретных видов рыб — «и им приходится обращаться уже к нам, ученым».

Александр Воронов, Полина Ячменникова