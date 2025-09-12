Патриарх Кирилл: на крестный ход в Москве вышли 400 тыс. человек

Патриарх Кирилл заявил, что на крестный ход в Москве вышло 400 тыс. человек. До этого Росгвардия сообщала, что в церковном шествии поучаствовали всего 40 тыс.

«Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо»,— сказал патриарх (цитата по пресс-службе Московского патриархата).

Он добавил, что не знает ни одного другого мегаполиса в мире, где сейчас могло бы произойти нечто подобное. «Крестный ход... он очень ведь ясно сказал многим сомневающимся, неверующим, тем, кто цинично предвосхищал статистику и говорил: "Ну соберут они там тысяч пятьдесят, ну пройдут там с Кириллом вместе". А когда прошло 400 тысяч, перепугались и стали называть совсем другие цифры!»,— добавил патриарх. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за заботу о Церкви.

Шествие состоялось 7 сентября. Событие было приурочено ко дню поминовения всех московских святых. 10 лет назад, в 2015 году в таком же крестном ходе в Москве поучаствовали всего 10 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воскресенье прошло крестным ходом».