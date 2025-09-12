Сборная Германии по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Германии по баскетболу обыграла команду Финляндию в полуфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 98:86. Соперник немцев по финалу определится позднее в пятницу в матче сборных Турции и Греции.

Финны вышлм вперед в начале, однако уже к большому перерыву действующие чемпионы мира имели комфортное 14-очковое преимущество. Во второй половине финнам удалось сократить отставание, но ближе, чем на 6 очков они к сопернику не подбирались. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер — самый ценный игрок победного для немцев мирового первенства. Он оформил дабл-дабл из 26 очков и 12 передач. 20-очковый рубеж также преодолели два «больших»: в составе победителей — Франц Вагнер, у проигравших — Оливье Нкамуа.

Сборная Германии становилась чемпионом Европы в 1993 году, в 2005-м она взяла серебро, в 2022-м — бронзу. Для сборной Финляндии проход до полуфинала — уже лучший результат в истории.

Финал чемпионата Европы пройдет 14 сентября.

Арнольд Кабанов