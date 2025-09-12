Нефтетрейдер Gunvor впервые начнет торговать золотыми слитками

Швейцарский нефтетрейдер Gunvor запустит торговлю физическим золотом. Об этом сообщили Reuters в компании. Раньше Gunvor торговала только деривативами на драгоценные металлы.

Gunvor в основном торгует энергоносителями, основным источником прибыли является продажа сжиженного природного газа. Компания развивала бизнес в сфере драгоценных металлов последний год. Чистая прибыль компании за первое полугодие снизилась на 71% год к году, до $121 млн.

Цены на золото выросли вдвое с конца 2022 года. По данным биржи Comex на 18:57 12 сентября, стоимость золота составляет $3683 за тройскую унцию.

Подробнее о росте цен на золото — в материале «Ъ» «Золото скупают все».