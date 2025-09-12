Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Флери вернется в «Питтсбург» на один матч

Канадский голкипер Марк-Андре Флери подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс», в составе которого провел 13 сезонов и трижды выиграл Кубок Стэнли. Как сообщает пресс-служба команды, ранее завершивший карьеру вратарь проведет в составе «Питсбурга» предсезонный матч против «Колумбус Блю Джекетс».

Последним клубом 40-летнего Флери стал «Миннесота Уайлд». Канадец, также игравший за «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго Блэкхокс», в сумме отыграл в НХЛ 22 сезона. За 1051 матч регулярного чемпионата (больше среди вратарей только у Мартена Бродо) он одержал 575 побед и 76 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. В 2021 году он получил Vezina Trophy — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона.

Марк-Андре Флери — один из трех вратарей в истории НХЛ, выбранных на драфте под общим первым номером. Помимо трех выигранных Кубков Стэнли (2009, 2016, 2017), на его счету еще один финал play-off (2008). В составе сборной Канады Флери стал олимпийским чемпионом Ванкувера (2010).

Таисия Орлова