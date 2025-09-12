Пенсионер пострадал от рук нелегала с лопатой при конфликте на 1-й Советской

Сотрудники полиции задержали приезжего, которого подозревают в нападении на 68-летнего жителя Архангельской области в центре Петербурга. Об инциденте сообщили в региональном ГУ МВД.

Телефонограмма о госпитализации пенсионера с рубленой травмой головы поступила в отдел полиции Центрального района 9 сентября в 23:02. Как было установлено сотрудниками полиции, конфликт произошел примерно в 14:22 рядом с домом 1 по 1-й Советской улице.

Позже, 11 сентября, в результате реализации оперативно-розыскных мероприятий, возле дома 2 по Рыбацкому проспекту сотрудниками был задержан 48-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, который находился на территории РФ нелегально.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подозреваемый доставлен в отдел полиции и в настоящее время ожидает меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в отделы полиции забрали 11 мигрантов после проверки на трассе в Курортном районе Петербурга.

Софья Лощенова