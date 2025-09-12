Пилоты налетели на взятки

Суд в Москве вынес приговор Герману Григоренко — организатору оргпреступного сообщества (ОПС), вымогавшему взятки у летчиков за допуск к полетам. Он получил 18 лет колонии строгого режима. Ранее другой фигурант дела — начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк сел на восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Дорогомиловский райсуд столицы вынес приговор Герману Григоренко, организатору ОПС, вымогавшего деньги у пилотов. Ему инкриминировали получение взяток группой лиц по предварительному сговору (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Расследовать это дело Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало в октябре 2022 года. Основанием стали материалы оперативной разработки ФСБ, начатой после обращения двух пилотов авиакомпании NordStar.

Летчики сообщили, что сотрудники Росавиации и их пособники организовали поборы с пилотов.

Впоследствии информация о том, что чиновник Росавиации Максим Павлюк на регулярной основе собирает откаты с летного состава, создав для этого ОПС, подтвердилась. В преступную организацию, как следует из материалов дела, входили Герман Григоренко, представлявшийся сотрудником ФСБ, курирующим Росавиацию, его жена, специалист отдела высшей квалификационной комиссии, выдачи свидетельств, сертификации авиационных учебных центров и авиамедицины Росавиации Жанна Григоренко, бывший пилот Андрей Черников и продавец-консультант АО «Ральф Рингер» Наталья Митина.

По версии обвинения, преступное сообщество, созданное Максимом Павлюком и Германом Григоренко, в течение трех лет вымогало деньги у пилотов. Фигуранты блокировали данные о летных свидетельствах в реестре Росавиации, что не позволяло летчикам выполнять полеты. За снятие ограничений у потерпевших требовали по 1,5 млн руб.

В ходе прений представитель гособвинения просил назначить Герману Григоренко 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 млн руб.

Подсудимый, в свою очередь, заявил, что заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого полностью выполнил — на основании его показаний были возбуждены два уголовных дела. Вину он признал в трех из 11 эпизодов преступлений — и ходатайствовал перед судом о заключении контракта с Минобороны и отправке на СВО. Также Герман Григоренко заявил, что был завербован сотрудником ФСБ и инкриминируемые деяния совершил под его руководством. Этот же сотрудник ФСБ, по словам подсудимого, устроил его жену на работу в Росавиацию. Это обстоятельство на решение суда никак не повлияло.

Судья Евгения Горохова признала Германа Григоренко виновным и назначила ему 18 лет колонии строгого режима и штраф 45 млн руб.

Адвокат подсудимого Сергей Сорокин заявил, что считает приговор чрезмерно суровым и намерен его обжаловать.

В окружении Германа Григоренко считают, что уголовное дело в отношении него было сфабриковано, он действительно был завербован сотрудником ФСБ и должен был с помощью своих связей помочь выявить нарушения в авиакомпаниях. По материалам, которые предоставил Герману Григоренко Андрей Черников, они выявили 30–40 пилотов, получивших первичное пилотское удостоверение на основании поддельных документов, что практически парализовало работу авиакомпании. Также Андрей Черников попросил убрать из списка двух своих друзей, а взамен обещал предоставить еще один список. Позднее это стало одним из эпизодов преступления. Позднее сотрудник ФСБ, курировавший деятельность Германа Григоренко, перешел в другое управление, и он остался без прикрытия.

Отметим, что первой свой срок — семь лет колонии в Красноярске — получила Наталья Митина. В особом порядке должны были судить и Андрея Черникова, но тот, по данным “Ъ”, расторг досудебное соглашение, отказавшись признать вину в участии в ОПС. В итоге сейчас процесс над ним проходит в обычном режиме. В марте 2025 года по приговору Дорогомиловского райсуда столицы Максим Павлюк получил восемь лет колонии строгого режима. Было установлено, что незаконный доход чиновника превысил 15 млн руб. Уголовное дело Жанны Григоренко сейчас рассматривает Савеловский райсуд столицы.

Ефим Брянцев