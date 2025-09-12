Суд запустил банкротство Volkswagen в России

Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление АО «Камея» о банкротстве немецкого автоконцерна Volkswagen AG (VW). В отношении VW введена локальная процедура банкротства, в которой будут участвовать только находящиеся в России активы должника.

«Камея» стала кредитором немецкой компании, купив права требования у АО «Автомобильный завод НАЗ» (ранее автозавод ГАЗ). Напомним, в июле 2024 года суд удовлетворил иск НАЗа и взыскал с VW около 17 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды, причиненных разрывом договора о контрактной сборке в РФ Skoda и VW (см. «Ъ» от 12 августа). Право требовать этот долг с немецкого автоконцерна «Камея» приобрела за 120 млн руб. (подробнее см. «Ъ» от 12 августа).

На заседании в суде представители VW попросили оставить заявление кредитора без рассмотрения. Автоконцерн заявил, что оснований для введения локальной процедуры банкротства нет, так как он не имеет тесной связи с РФ, а деятельность в стране вела его дочерняя компания «Фольксваген Групп Рус», которая уже была продана с одобрения правкомиссии. В случае продолжения разбирательства VW просил отложить слушание для надлежащего оформления документов.

«Камея» возражала против ходатайств VW, указывая, что в рамках исполнительного производства взыскать долги не удалось. Юристы кредитора заявили, что видят основания для запуска вторичного (локального) банкротства немецкого должника, чтобы обратить взыскание на его активы, оставшиеся в России. Среди них, по утверждению «Камеи», интеллектуальная собственность и иное имущество.

Суд ходатайства VW отклонил. После полуторачасового перерыва суд принял решение ввести в немецкой компании локальную процедуру банкротства и открыть конкурсное производство на шесть месяцев. Это означает, что российские активы VW будут включены в конкурсную массу и проданы с банкротных торгов для погашения долгов.

Ян Назаренко