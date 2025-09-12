ОКР оспорит в CAS решение о недопуске российских бобслеистов

Олимпийский комитет России (ОКР) намеревается оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о недопуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. О подготовке соответствующего иска сообщил глава ОКР Михаил Дегтярев, также занимающий пост министра спорта РФ.

Решение о недопуске было принято конгрессом IBSF ранее в пятницу.

«Юристы Олимпийского комитета России уже готовят иск в CAS. Будем отстаивать свои права в суде так же, как делаем это в поддержку наших саночников», — передает слова господина Дегтярева ТАСС. Глава ОКР назвал решение IBSF «политически мотивированным и несправедливым», отметив «ключевую роль» «украинской провокации» — «демонстрации презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса».

Спортсмены отбираются на Олимпиаду на основании рейтинга IBSF. Он, в свою очередь, формируется исходя из их результатов на международных соревнованиях, проходящих под эгидой федерации. Атлеты получают квоты от национальных олимпийских комитетов. Квалификационный период завершится 18 января, затем IBSF перераспределит неиспользованные квоты.

Арнольд Кабанов