СК возбудил уголовное дело в отношении матери и сына, организовавших лжетурфирму

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении матери и сына, которые под видом турфирмы продавали путевки, однако не планировали отправлять путешественников куда-либо, сообщает городское управление СУ СК РФ по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным ряда изданий, организация называлась «Солнечный город». Подобным образом, по версии правоохранителей, бизнес работал период с 5 мая по 29 июня этого года. Родственники запустили продажу туров в интернете. Клиенты перевели так называемой организации не менее 2 млн рублей.

Деньгами мать и сын распорядились по своему усмотрению. В жилье родственников сразу прошли обыски, сейчас подозреваемые находятся под стражей. В скором времени им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил и. о. главы регионального управления Марине Парастаевой доложить о ходе контрольных действий.

Андрей Маркелов