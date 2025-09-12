Певец Шарлот пытается оспорить решение о переводе в колонию общего режима

Самарский областной суд рассморит апелляцию певца Эдуарда Шарлота на решение о переводе его из колонии-поселения в колонию общего режима. Ранее суд в Тольятти постановил ужесточить условия содержания музыканта из-за его нарушений режима и негативного влияния на других осужденных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Эдуард Шарлот подвергся уголовному преследованию из-за видео, на которых сжег свой российский паспорт, спародировал песню «День Победы» и прибил к дереву изображение патриарха Кирилла. Исполнитель был приговорен к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Прокуроры настаивали на более строгом наказании в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима, но суд отклонил это требование.

Ранее сообщалось, что суд отказал Эдуарду Шарлоту в отправке в зону проведения специальной военной операции.